LODI – Sabato 22 febbraio avrebbero dovuto sposarsi a Codogno, in provincia di Lodi. Ma il coronavirus ha guastato tutti i loro piani. Così due trentenni sono finiti in quarantena. A raccontarlo a Tgcom24 è stata Angela, 32 anni, insegnante a Crema.

La donna, originaria di Caserta, si è trasferita con il compagno in provincia di Lodi la scorsa estate, per motivi di lavoro. Qui avevano scelto di coronare il loro sogno d’amore, ma l’emergenza sanitaria che sta colpendo il Nord Italia ha fatto saltare le nozze.

“Il Comune ha chiamato venerdì il mio compagno – ha raccontato la donna – per avvertire che tutti gli uffici erano chiusi e che il matrimonio di sabato 23 era rimandato a data da destinarsi”. Ora sono confinati in casa in quarantena insieme ai genitori di lei, appositamente giunti dalla Campania per il grande giorno.

“Abbiamo subito bloccato i parenti in arrivo da mezza Italia – spiega ancora Angela – Varese, Genova, Napoli, Caserta stessa, da Firenze il fratello del mio compagno, non potevamo appestare l’intero Paese. E poi, si può immaginare, camere d’albergo, parrucchiere, pasticciere, tutto disdetto in poche ore. Il mio vestito resta lì, ora, fino alla data del Sì che in estate abbiamo fissato a Caserta, per il matrimonio religioso. Siamo però terrorizzati da questo scenario che sembra peggiorare minuto per minuto”.

“I miei genitori erano già qui – conclude la donna – Mio padre ha bisogno di medicine, ma è tutto chiuso e al 112 mi hanno già fatto intendere di non chiamare troppe volte. Come dobbiamo fare?”

Fonte: Tgcom24