Coronavirus, Mediolanum Forum blocca i concerti dopo il caso del poliziotto di Pomezia

ROMA – I gestori del Mediolanum Forum di Assago, Milano, hanno deciso di bloccare gli eventi e i concerti in programma nei prossimi giorni. La decisione, come riporta FanPage, è arrivata dopo la notizia di un possibile contagio da coronavirus durante il concerto dei Jonas Brothers dello scorso 14 febbraio. Concerto durante il quale, almeno queste sono le prime ipotesi, avrebbe contratto il coronavirus la figlia del poliziotto di Pomezia. Poliziotto che poi, così come la sua famiglia, sarebbe risultato positivo.

I gestori del Mediolanum Forum hanno deciso il blocco degli eventi a partire da questi giorni e la riprogrammazione di quelli in calendario, a partire dal concerto di Maluma, programmato per sabato prossimo e rinviato al 31 marzo (clicca qui per consultare il calendario sul sito ufficiale).

Pomezia, il poliziotto positivo e il link con il concerto dello scorso 14 febbraio.

L’indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia, ovvero il poliziotto e la sua famiglia risultati positivi, “evidenzia un link epidemiologico con l’evento del 14 Febbraio al Forum di Assago”. Lo ha precisato l’assessorato alla Salute della Regione Lazio che poi ha spiegato: “La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia. Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del Ministero della Salute, come da protocollo”.

Fonte: FanPage, Ansa, Mediolanum Forum.