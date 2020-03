Coronavirus, il messaggio audio di un prete su WhatsApp: “Restate a casa o vi sparo dal campanile”

Blitz dice

Coronavirus supermercati, in Lombardia stanno pensando: a certe ore entrano quelli più di 65 anni e solo loro. Ad altre ore no, loro no. Pensata per tutelarli, buona intenzione. Discreta inapplicabilità: documenti all’ingresso? Chi calibra quante ore per anziani? E insopprimibile sensazione di esclusione, apartheid in quelle file di soli anziani.