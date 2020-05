Coronavirus, lasciano Milano e vanno nella seconda casa in Piemonte inventando una fuga di gas (Foto Ansa)

BIELLA – Avevano lasciato Milano per andare nella seconda casa a Crocemosso, in provincia di Biella, ma sono stati scoperti e denunciati.

Protagoniste tre persone: marito, moglie e suocera. La famiglia a bordo di un furgoncino aveva nei giorni scorsi lasciato la Lombardia per la seconda casa, in violazione delle disposizioni del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spostamenti fuori dai confini regionali.

Ma giovedì pomeriggio i carabinieri di pattuglia hanno notato movimento nell’abitazione normalmente chiusa ed hanno scorto il furgone parcheggiato in cortile.

I militari, accertato tramite il numero di targa del mezzo che la famiglia è residente in Lombardia, sono intervenuti, contestando l’inosservanza delle norme del decreto e chiedendo spiegazioni.

I tre per provare giustificarsi hanno raccontato di aver raggiunto il Biellese dopo essere stati avvertiti dai vicini di casa che avrebbero sentito un forte odore di gas.

I carabinieri, a quel punto, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno accertato che l’impianto del gas funzionava perfettamente.

Il nucleo familiare è stato multato per inosservanza dei provvedimenti adottati per il contenimento della pandemia di coronavirus e denunciato all’autorità giudiziaria per falsa attestazione. (Fonte: Agi)