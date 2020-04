ROMA – Si va verso un prolungamento di due settimane delle attuali misure restrittive previste dal dpcm in scadenza il 13 aprile, con una probabile ulteriore proroga delle misure di isolamento a casa almeno fino al 2 maggio. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate.

Sarebbe inoltre in discussione l’eventualità che dopo Pasqua possano riaprire alcune piccole attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria, previo il rispetto delle misure di distanziamento.

Quali attività ripartiranno il 14 aprile

Dopo Pasquetta, 13 aprile, potrebbe partire la cosiddetta fase due dell’emergenza coronavirus. Solo una parte delle attività produttive però potrebbero riprendere. Naturalmente le aziende dovranno rispettare alcune regole per garantire la sicurezza ai propri dipendenti, come il distanziamento sociale e prevedere l’obbligo di mascherina.

Come ha scritto il Sole 24 Ore, l’Inail e gli esperti del Comitato tecnico scientifico, su richiesta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono al lavoro a punto una mappa di tutte le attività lavorative, identificando l’indice di rischio connesso all’emergenza coronavirus, per suggerire la strada giusta al governo e capire quali diverse professioni potranno ripartire nella fase 2, che sarà senza dubbio una fase di convivenza con il virus.

La mappa in questione prevederebbe 3 diversi indici di rischio: basso, medio e alto. Ad ogni livello dovrebbero corrispondere misure diversificate di protezione e di distanziamento sociale, in base appunto al rischio identificato per i lavoratori.

In ogni caso in questa fase si dovrà continuare a privilegiare il tele-lavoro, sia nelle aziende sia negli studi professionali, per continuare a garantire la minore affluenza possibile negli uffici. Mentre per chi dovrà lavorare fisicamente negli uffici si dovranno prevedere turni alternati divisi per orario o fasce giornaliere.

Per il graduale ritorno alla normalità, da lunedì 4 maggio in poi, si sta valutando anche un piano per i mezzi pubblici, come autobus e metropolitane. Anche per quanto riguarda i trasporti urbani, che per ora sono operativi, ma a regime ridotto, si dovranno prevedere posti distanziati tra i passeggeri, e probabilmente potranno essere impiegati dei controllori, per verificare che la distanza sia rispettata.

I parchi e le aree verdi non riapriranno probabilmente ad aprile, anche per evitare che durante i giorni di festa, 25 aprile e 1 maggio, i cittadini possano essere tentati dalle belle giornate a violare le misure restrittive e ad uscire di casa, rischiando così che nuovi assembramenti possano far risalire la curva dei contagi.

Bar e ristoranti saranno gli ultimi a riaprire: saranno avvantaggiati quelli che dispongono di spazi all’aperto, ma dovranno comunque garantire due metri di distanza tra i tavoli e i proprietari dovranno evitare la folla di clienti al bancone. (fonti ANSA, SOLE 24 ORE)