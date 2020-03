ROMA – Il modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti da coronavirus cambia di nuovo. Una circolare del capo della polizia, Franco Gabrielli, avvisa che un nuovo modulo sarà pubblicato sul sito del ministero dell’Interno e adeguato al nuovo decreto del governo Conte pubblicato il 23 marzo in Gazzetta Ufficiale.

Secondo quanto riferito da Repubblica, il modulo che i cittadini dovranno portare con sé per fare spostamenti sarà nuovamente cambiato e aggiornato con le disposizioni del nuovo decreto del coronavirus, che contiene ulteriori misure contro la diffusione del Coronavirus.

Nel nuovo modello viene abolita la possibilità che assicurava comunque il rientro nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. Da ora, infatti, il rientro è consentito soltanto solo nei casi in cui lo spostamento è legato a esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza, motivi di salute.

In questo caso, chiunque attesti il falso rischia di essere denunciato e in alcuni casi anche arrestato per attentato alla salute pubblica, così come previsto nell’articolo 452 del codice penale che impartisce una pena fino a 12 anni di carcere.

Si attende quindi la pubblicazione del modulo sul sito del Ministero dell’Interno, dove per ora resta disponibile il modello aggiornato al 17 marzo 2020 (scaricabile cliccando qui).

(Fonte Repubblica e Ministero dell’Interno)