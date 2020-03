PAVIA – Non ce l’ha fatta Angela Albergati, la mamma della famiglia di Voghera falcidiata dal coronavirus. Dopo il marito Alfredo Bertucci e i due figli Daniele e Claudio, anche la donna è stata vinta dal virus.

Come i suoi famigliari, la 77enne aveva accusato i primi sintomi del Covid-19 lo scorso mercoledì: soccorsa dal 118 è stata trasportata all’ospedale di Voghera, dove erano ricoverati anche padre e figli.

Venerdì era toccata al marito: Alfredo Bertucci, 86 anni, storico fabbro della cittadina in provincia di Pavia. Prima ancora sono morti i due figli: Claudio Bertucci, 46 anni era il più piccolo, aveva seguito le orme del padre e lavorava con lui nel laboratorio in via Zanardi.

Il figlio maggiore, Daniele Bertucci, aveva invece 54 anni, una moglie e due figlie. Anche lui era uno stimato artigiano, tecnico nella ditta di orologi Sordi Spa. La loro mamma, ultima superstite della famiglia, li ha raggiunti nelle scorse ore.

Fonte: Fanpage