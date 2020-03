ANCONA – C’è anche una ragazza di appena 27 anni, tra le vittime del coronavirus di giovedì 19 marzo. E’ la più giovane d’Italia, da quando è esplosa l’emergenza sanitaria.

La ventisettenne era ricoverata all’ospedale San Salvatore di Pesaro e, secondo quanto riportato da diversi siti, soffriva di patologie pregresse.

Il totale delle vittime nelle Marche è arrivato a 136, secondo i dati diffusi dal Gores, il gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria. Quelle registrate oggi sono 22, solo una in meno di ieri. Si tratta di 13 uomini e 9 donne, tutti di età compresa tra i 50 e gli 80 anni, eccezion fatta per la 27enne.

Sono 14 le vittime che risiedevano nella provincia di Pesaro-Urbino, 6 in quella di Ancona, 1 nel Maceratese e 1 nel Fermano. Delle 136 vittime finora registrate, 96 sono uomini e 40 donne, con 79 anni di età media; 106 risiedevano nella provincia di Pesaro-Urbino, 16 in quella di Ancona, 6 in quella di Macerata, 7 nel Fermano e 1 nel Piceno.

Fonte: Agi