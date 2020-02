Coronavirus, morto il direttore dell’ospedale di Wuhan

ROMA – La Commissione sanitaria municipale di Wuhan ha confermato che Liu Zhiming, direttore del Wuchang Hospital di Wuhan, è morto questa mattina, martedì 18 febbraio, a 51 anni. Una news online della tv statale Cctv ha scritto che il personale medico inviato dal Beijing Xiehe Hospital aveva riferito che Liu era deceduto per il coronavirus alle 10:30 locali (3:30 in Italia) dopo il fallimento di tutti i tentativi per salvargli la vita. La Commissione, in seguito alla conferma ufficiale di queste ore, ha anche fissato l’ora del decesso del direttore Liu Zhiming alle 10:54, quando già da ieri sera si erano diffuse le voci sulla sua morte.

La Cina toglie i dazi su attrezzature mediche Usa.

La Cina ha intanto deciso l’esenzione dai dazi sull’import di una lista di beni come attrezzature mediche Usa che includono monitoraggio del paziente, trasfusioni di sangue e strumenti per misurare la pressione del sangue, nel mezzo dell’epidemia del coronavirus. Dal 2 marzo saranno accettate le domande delle società domestiche importatrici per ottenere l’esenzione dai dazi addizionali imposti durante la guerra commerciale su alcuni prodotti Usa, secondo l’annuncio fatto dalla Customs Tariff Commission del Consiglio di Stato, il governo centrale.

Fonte: Ansa.