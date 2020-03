PESARO – Il coronavirus si è portato via anche un autista soccorritore del 118 che prestava servizio alla Potes di Calcinelli, in provincia di Pesaro e Urbino. Si chiamava Giorgio Scrofani e aveva 56 anni.

In passato aveva lavorato anche alla Potes di Fossombrone. Una vita dedicata agli altri e agli ammalati, in questo ultimo periodo ancor di più. Poi il Covid-19 ha colpito anche lui: dal 16 marzo era ricoverato all’ospedale di Pesaro per una brutta polmonite bilaterale. Lo avevano intubato fin da subito in emergenza.

Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si sono complicate non lasciandogli scampo. E’ morto questa mattina. Lascia la moglie Carla e la figlia Camilla. Giorgio è il quinto soccorritore del 118 a morire in Italia da inizio emergenza.

