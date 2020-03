NEW DELHI – Il medico di Codogno in vacanza in India e positivo al coronavirus è morto nell’ospedale di Jaipur. Andrea Carli aveva 69 anni e con la moglie era partito per un viaggio. Da due settimane però la vittima e la moglie erano ricoverati perché affetti da covid-19.

Secondo quanto ricostruito, qualche giorno fa l’uomo, 68 anni, medico di Codogno in pensione, era stato dichiarato negativo dai medici dell’ospedale di Jaipur nel Rajasthan, che affermavano di averlo curato con una combinazione di farmaci antiretrovirali. Carli aveva altre patologie pregresse polmonari, che si sarebbero poi aggravate a causa del virus, ed è morto nella notte tra il 19 e il 20 marzo.

Secondo quanto riferito dall’AGI, ha continuato fino all’ultimo, fin quando si è a sua volta ammalato, a curare telefonicamente i suoi pazienti di Codogno dando consigli anche in tema di coronavirus. Carli era pneumologo, medico di base a Codogno ma originario della Liguria e ultimamente risiedeva a Sant’Angelo Lodigiano. Si tratta del terzo medico di famiglia deceduto per coronavirus, o per complicazioni successive, che operava nella zona di Codogno, nel lodigiano

(Fonte ANSA e AGI)