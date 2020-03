FIRENZE – E’ uscito di casa con tanto di regolare autocertificazione firmata come previsto dal decreto sull’emergenza coronavirus nella quale, però, spiegava di essere in giro per “acquistare droga”, evidentemente un motivo non contemplato tra le deroghe del Dpcm. Così un 33enne a Firenze credeva di essere a posto ma la polizia lo ha comunque denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

L’uomo è stato fermato mercoledì 18 marzo nel capoluogo toscano in via Centostelle, nella zona residenziale vicina allo stadio Artemio Franchi, nell’ambito dei servizi previsti per verificare il rispetto del decreto governativo varato per fronteggiare l’epidemia.

Si trovava in auto, ferma in doppia fila. Quando gli agenti della squadra volante gli hanno chiesto cosa stesse facendo, ha esibito l’autocertificazione nella quale dichiarava di trovarsi in via Centostelle perché sa che lì si trovano sempre spacciatori che possono vendergli droga. Nei suoi confronti è scattata la denuncia, che prevede l’arresto fino a 3 mesi o un’ammenda da 206 euro. (fonte ANSA)