NAPOLI – Dante Albini, 65 anni, coordinatore dello Sportello Immigrazione della Prefettura di Napoli, è morto ieri, 26 marzo all’ospedale Cotugno, dove era ricoverato per coronavirus. Aveva mostrato i sintomi due settimane fa, la settimana scorsa il tampone che aveva accertato la positività e quindi, con l’aggravamento delle condizioni, il ricovero in Terapia Intensiva.

L’uomo aveva accusato i primi sintomi un paio di settimane fa, quando erano comparse febbre alta e tosse. Era stato visitato in ospedale ma non gli era stato effettuato il tampone, gli era stata raccomandata soltanto una cura con la tachipirina. Dopo circa una settimana, però, le sue condizioni di salute si erano aggravate, tanto da rendere necessario il ricovero. Era risultato positivo al tampone e il virus aveva già sviluppato la malattia, come riscontrato con la Tac, che aveva mostrato i segni della polmonite da Covid-19.

Proseguono, intanto, i lavori per l’allestimento dell’ospedale da campo accanto all’Ospedale del Mare di Ponticelli, che potrà ospitare fino a 72 pazienti in Terapia Intensiva. In questi giorni verrà completata la base su cui posizionare il prefabbricato, martedì arriverà quello contenente la Tac.Inizialmente saranno presenti 48 posti. (fonte IL MATTINO)