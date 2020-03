Genova, nave con 50 marittimi in isolamento. Passeggero sbarcato in Tunisia positivo al coronavirus

ROMA – Una nave con 50 marittimi è in isolamento a Genova.

Nave che è stata messa in isolamento perché, come comunicato dalla Capitaneria di Porto l’Usmaf, un passeggero sbarcato a La Goulette in Tunisia il 27 febbraio era risultato positivo al coronavirus.

La compagnia, la Gnv Rhapsody, ha precisato in una nota che la persona che a Tunisi è risultata positiva al test da coronavirus ha effettuato l’esame solo alcuni giorni dopo l’arrivo in Tunisia. “La nave – spiega la compagnia – che come pianificato da tempo è attualmente in sosta per lavori di manutenzione, non è in quarantena, in quanto non vi sono casi effettivamente rilevati a bordo, tuttavia al fine di garantire l’isolamento con sorveglianza attiva dei marittimi domiciliati è stato temporaneamente inibito l’accesso a terzi. Non risultano al momento segnalazioni di alcun tipo da parte dell’equipaggio – aggiunge – e c’è un costante monitoraggio in collaborazione con le autorità preposte”.

Spiega poi Gnv di aver “da tempo costituito un apposito comitato interno di coordinamento per garantire la più efficace e tempestiva implementazione delle misure di prevenzione disposte e raccomandate dalle autorità competenti. In generale, a tutela della salute dei propri passeggeri, la compagnia ha da tempo attivato una serie di misure che comprendono un rafforzamento delle attività già previste di sanificazione e igienizzazione delle proprie navi, la diffusione a bordo delle informazioni previste dalle autorità sanitarie in materia di prevenzione e l’introduzione di uno screening prima della partenza delle condizioni di temperatura dei passeggeri, anche nei casi in cui questo non sia previsto dalle singole autorità portuali”.

Fonte: Ansa.