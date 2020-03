MILANO – Sono buone e stabili le condizioni del neonato di poche settimane ricoverato a Bergamo e risultato positivo al Coronavirus. “Le condizioni del piccolo ricoverato sono buone, respira spontaneamente e i parametri sono buoni e stabili” comunica una nota l’Asst Papa Giovanni XXIII. Il piccolo “rimane ricoverato in isolamento nel reparto di patologia neonatale dell’ospedale di Bergamo, vista la positività al tampone Covid-19”.

Coronavirus, Ordine Bergamo richiama 25 infermieri

Come le ostetriche ieri, oggi anche gli infermieri iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Bergamo hanno risposto alla chiamata di Ats Bergamo impegnata a reperire personale medico e sanitario per supportare i colleghi e le colleghe delle Asst che stanno lavorando per contrastare l’epidemia da Covid-19.

“Lo stress organizzativo cui è sottoposto il sistema sanitario in questi giorni e, soprattutto, le gravi difficoltà vissute dai colleghi infermieri e dai professionisti del nostro territorio provinciale e regionale, in conseguenza all’ulteriore evoluzione del coronavirus, sta ponendo le istituzioni e gli operatori nella condizione di rispondere in emergenza, costantemente e con sicurezza alle necessità, a tutela della salute della popolazione”, spiega il presidente di Opi, Gianluca Solitro.

E’ già stato fornito un elenco di circa venticinque infermieri in quiescenza disponibili a rientrare in servizio e per i quali sono state fatte le valutazioni affinché non venga messa a rischio la loro salute e per il rispetto della normativa in merito all’iscrizione all’ordine, che verrà riattivata straordinariamente, su indicazioni nazionali della Federazione, per un periodo determinato e senza oneri per quanti si sono resi disponibili. (fonte ANSA)