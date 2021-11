Coronavirus, nessuna regione passerà in zona gialla. Il Friuli a rischio alto di progressione

Nessuna regione passerà in zona gialla. Questa settimana 20 regioni italiane, sulla base del monitoraggio settimanale della cabina di regia, sono classificate a rischio moderato ed una Regione, la Calabria a rischio basso. Il FVG è segnalata ad altra probabilità di progressione a rischio alto. Ma comunque per ora nessuna regione cambierà colore.

L’allarme del virologo Francesco Menichetti

“Abbiamo la quarta ondata” di Covid “in Europa, i numeri anche in Italia sono in ripresa e la situazione del Nordest comincia a essere preoccupante. E’ inevitabile che si vada verso un’ulteriore stretta, altrimenti verrebbe clamorosamente smentito, e mi dispiacerebbe, il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, che prevede un Natale più tranquillo”.

Lo dice all’Adnkronos il virologo Francesco Menichetti, già primario di Malattie infettive dell’ospedale di Pisa. “Noi lo vogliamo fare un Natale tranquillo – dice il medico – ma se vogliamo farlo è meglio attrezzarsi rapidamente. Non stiamo gridando al lupo al lupo – assicura – stiamo dicendo: siamo cauti ora perché abbiamo riaperto tutte le attività”.

Attenzione al cenone

Cenone come dice Pregliasco solo tra tutti vaccinati, over 60 con terza dose, attenzioni e distanziamento tra nuclei familiari? “Sono assolutamente d’accordo – risponde Menichetti – Io quando mi trovo in un consesso chiedo conto ai convitati del loro stato vaccinale, ho la mascherina e la tolgo solo se sono tranquillo, sennò sono disponibile anche ad andarmene. Non vale la pena rischiare”.