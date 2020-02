Coronavirus, Niccolò è atterrato in Italia. Ora andrà in quarantena allo Spallanzani

ROMA – Il volo dell’Aeronautica Militare sul quale viaggia Niccolò, il 17enne di Grado (provincia di Gorizia) bloccato a Wuhan per due volte a causa della febbre, è atterrato all’aeroporto di Pratica di Mare. Ad accogliere il giovane, oltre alla sua famiglia, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Dopo lo sbarco, Niccolò sarà trasferito allo Spallanzani per la quarantena.

A bordo del Boeing KC-767 dell’Aeronautica militare che ha riportato Niccolò in Italia ha viaggiato anche il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri. Si è trattato di un volo speciale allestito per garantire il trasporto in bio-contenimento. A bordo personale sanitario specializzato, medici e infermieri dell’Esercito e dell’Aeronautica, coordinati da un team dell’Ospedale “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

Niccolò è rimasto bloccato per due volte a causa della febbre a Wuhan, la città cinese focolaio del coronavirus. Le autorità italiane sono riuscite ad ottenere il via libera da quelle cinesi riportando finalmente il 17enne in Italia. Ad accoglierlo all’aeroporto militare di Pratica di Mare in provincia di Roma c’era anche Luigi Di Maio che dopo lo sbarco ha postato il video dello sbarco con su scritto: “Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!”.

Fonte: Ansa