AOSTA – All’età di 102 anni è riuscita a sconfiggere il coronavirus: l’ufficialità è arrivata questa mattina, 14 aprile, nel giorno del suo compleanno. Ma per nonna Pierina Quagliatti, classe 1918, la felicità è doppia: perché oggi è guarito anche il nipotino Leonardo, di 2 anni appena.

Accade a Saint-Christophe, piccolo centro alle porte di Aosta. Per “nonna Nina” non c’era modo migliore di festeggiare. In queste settimane la numerosa famiglia di cui è capostipite, ha vissuto un vero e proprio dramma, 11 malati su 14, tutti isolati in casa, oltre a un grave lutto. Lei ha avuto tosse e febbre. Ma ora è arrivato il momento di guardare avanti.

“La guerra è stata peggio – racconta Pierina – e a quei tempi ho patito di più. Ma adesso sono contenta di aver passato anche questa”. Per lei, raccontano le nipoti, la gioia maggiore è la possibilità di tornare a mangiare di nuovo tutti assieme, alla stessa tavola. E’ un giorno di festa in frazione Nicolin.

Originaria di Bergamo, nel 1946 nonna Nina è arrivata in Valle d’Aosta. Ha lavorato come postina. “Portava le lettere di casa in casa spostandosi con la bicicletta”, raccontano i familiari, ed ha avuto sei figli, tre maschi e tre femmine. Oggi ha anche otto nipoti e 11 pronipoti, tra cui il piccolo Leonardo. (Fonte: Ansa).