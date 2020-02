ROMA – Il coronavirus in Italia spaventa il resto del mondo. Da Israele all’Irlanda, passando per Grecia e Croazia, annullate gite e sconsigliati i viaggi in Italia. Anche Serbia e Macedonia hanno adottato la stessa cautela. Germania e Usa per ora raccomandano prudenza. Francia e Gran Bretagna hanno invece imposto 14 giorni di isolamento per chi rientra da Lombardia e Veneto (per Parigi) e in generale dal Nord Italia (per Londra). Gli operatori del settore chiedono a questo punto un intervento del governo. E’ chiaro che per il turismo nazionale si tratta di un’autentica mazzata. La lista delle restrizioni è lunga e si arricchisce ogni ora di un paese diverso, a misura della diffusione delle notizie sul contagio.

Da oggi il Regno Unito impone l’auto-isolamento per 14 giorni a scopo precauzionale per tutti coloro che provengono dal nord Italia (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e presentino sintomi “anche leggeri” d’un potenziale contagio da coronavirus. E la quarantena obbligata anche senza sintomi di sorta, per lo stesso periodo di tempo, per tutti coloro che arrivino dai paesi della Lombardia e del Veneto isolati su decisione del governo italiano. Lo si legge nelle indicazioni aggiornate dei suggerimenti del Foreign Office.

La compagnia nazionale bulgara, la Bulgarian Air, ha sospeso tutti i suoi voli da e per Milano fino al 27 marzo. Tutti i passeggeri dei voli cancellati possono chiedere il rimborso completo dei biglietti o cambiare la data del viaggio senza costi aggiuntivi, si legge in una nota della compagnia aerea.

Anche il Kuwait ha sospeso tutti i voli da e per l’Italia, la Corea del Sud e la Thailandia, a causa del diffondersi dell’epidemia di coronavirus in questi tre paesi. Lo rende noto l’agenzia Kuna. E’ il primo paese a far scattare un provvedimento del genere contro l’Italia. Tutti gli stranieri che hanno visitato questi paesi nelle ultime due settimane non potranno entrare in Kuwait. E non verranno emessi nuovi visti. Per i kuwaitiani di rientro sarà necessaria una quarantena. (fonte Ansa)