Coronavirus, niente obbligo di mascherine per i bambini sotto i 6 anni (Foto archivio Ansa)

ROMA – Niente obbligo di mascherine per i bambini sotto i 6 anni. Lo prevede espressamente il Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 26 aprile.

“Non sono soggetti all’obbligo di mascherine i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina”, è scritto nel Dpcm sulla fase due, che conferma, invece, l‘obbligo di mascherine per gli adulti e i ragazzi. (Qui il testo integrale del decreto)

“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 – è scritto nel decreto -, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza”.

Nello stesso Dpcm si precisa anche: “Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.”

E ancora: “L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come anche il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”. (Fonte: governo.it)