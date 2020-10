Blitz dice

Contagi in calo si legge e si sente dai notiziari. Contagi in calo il giorno in cui la percentuale di positivi sui tamponi effettuati sale, anzi schizza al 5,2%. Non calo, è marcato aumento. Dopo 9 mesi di pandemia ancora incapacità di contare 2 più 2. Non le basi del mestiere, neanche quelle dell’aritmetica.