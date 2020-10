Focolaio di coronavirus all’ospedale Sacco di Milano: venti infermieri e alcuni pazienti sono risultati positivi al Sars-CoV-2

Focolaio di coronavirus all’ospedale Sacco di Milano. Il reparto di cardiologia è stato chiuso dopo che sono stati trovati casi di positività al Sars-CoV-2 in una ventina di infermieri e in alcuni pazienti ricoverati.

La chiusura del reparto è avvenuta circa una settimana fa. Al momento non si accettano altri malati nel reparto, come conferma all’ANSA la direttrice sanitaria dell’ospedale, Lucia Castellani.

Infermieri positivi al coronavirus all’ospedale Sacco

“Abbiamo chiuso il reparto la settimana scorsa dopo che una ventina circa degli infermieri del reparto, tra sintomatici e asintomatici, è risultata positiva. Questo nonostante il rispetto assoluto delle misure di sicurezza e l’uso dei dispositivi di protezione”, precisa la direttrice sanitaria.

“Il contagio all’esterno dell’ospedale”

Probabilmente il contagio “è avvenuto all’esterno dell’ospedale”, continua Castellani. “Anche cinque pazienti sono risultati positivi, ora trasferiti al reparto di malattie infettive. Gli altri, risultati negativi al tampone, vengono comunque tenuti sotto stretta sorveglianza nel reparto di cardiologia per verificare che non risultino positivi al virus nel periodo finestra. Nel reparto abbiamo ovviamente fatto la disinfezione ambientale”.

I casi in Lombardia

Intanto la regione Lombardia segna un nuovo record di positivi al coronavirus: sono oltre 4mila, a fronte di circa 36mila tamponi eseguiti.

Sono numeri record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all’11%, in aumento rispetto al 9,3% di ieri.

Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti Covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva.

Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3.251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto. (Fonte: Ansa)