Coronavirus, all’ospedale San Martino di Genova è arrivato il Remdesivir

ROMA – All’ospedale San Martino di Genova è finalmente arrivato il Remdesivir, un farmaco importante sviluppato per curare l’ebola ma, soprattutto, sembra anche efficace per il coronavirus.

“Alle 17 – spiega Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico – è stato consegnato, lo useremo da domani su uno o più pazienti in terapia intensiva e abbiamo già rifatto l’ordine per poterlo utilizzare su altre due persone”.

Antivirale Remdesivir ottiene tre brevetti in Cina

Il farmaco antivirale Remdesivir, in fase di sperimentazione clinica per il trattamento della malattia da nuovo coronavirus (COVID-19), ha ottenuto tre brevetti in Cina.

Lo ha dichiarato oggi He Zhimin, vice direttore dell’Amministrazione Nazionale per la Tutela della Proprietà Intellettuale, durante una conferenza stampa, affermando che l’azienda farmaceutica americana Gilead Sciences ha richiesto otto brevetti sul farmaco, tre dei quali sono stati approvati mentre gli altri cinque sono in fase di valutazione. Secondo He, gli otto brevetti coprono il nucleo e le strutture simili delle componenti, dei metodi di produzione e delle applicazioni. Il funzionario ha aggiunto che la sperimentazione clinica del farmaco è attualmente in corso e che si prevede la pubblicazione dei risultati il 27 aprile.

Fonte: Ansa, IlVostroGiornale.it.