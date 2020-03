ROMA – Ha preso a pugni l’anziana madre che voleva impedirgli di uscire così come imposto dalle disposizioni per l’emergenza coronavirus. Per questo un 46enne, originario di Salerno, ma residente a Roma da anni è stato denunciato.

La violenza si è consumata sabato notte all’interno di un appartamento in via delle Azzorre a Ostia, sul litorale romano. L’uomo, intenzionato ad uscire, aveva chiesto dei soldi alla madre che si era rifiutata di darglieli. Ne è nata una lite furibonda tra i due, al culmine della quale il 46enne ha sferrato un violento pugno in faccia all’anziana madre, rompendole il setto nasale.

Fortuna che a fermarlo sono intervenuti i carabinieri, allertati dai vicini che avevano udito le grida provenire dall’appartamento. I militari sono giunti proprio mentre il figlio stava picchiando la madre, evitando il peggio.

La donna non ha voluto sporgere querela e neppure sottoporsi a cure mediche. Il 46enne è stato, quindi, denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Fonte: Il Messaggero