Coronavirus, la 18enne positiva dopo viaggio in Croazia: “Sette giorni senza mascherina. Ora temo per i miei genitori” (foto Ansa)

Coronavirus, dopo le vacanze in Croazia è tornata a casa a Padova ed è risultata positiva. La 18enne racconta: “Sono stata 7 giorni senza mascherina. Ora temo per i miei genitori”.

Coronavirus, oltre lei contagiata anche un’amica coetanea.

Ed ora sono decine le persone in isolamento.

Una delle due 18enni padovane ha espresso il suo rammarico al Corriere della Sera. Il viaggio in Croazia era un premio per aver superato la maturità: “La situazione sembrava tranquilla, nessuno la indossava, né gli animatori né il conducente del pullman che ci ha portato a Pag”, ha detto la giovane.

Una vacanza praticamente pre-Covid:

“Ogni giorno c’erano delle attività organizzate in spiaggia, la sera si andava a ballare: era all’aperto, pensavamo non servisse la mascherina”, ha aggiunto la 18enne.

A proposito della vacanza, la ragazza ha spiegato:

“Ho pensato la meritassimo, con tutto quello che abbiamo passato… Con il senno di poi forse lo avrei rimandato all’anno prossimo, ma la maturità stravolta, la quarantena… Riconosco la troppa leggerezza”.

“Da oggi in poi indosserò sempre la mascherina”.

Chi ha avuto contatti con lei dovrà intanto stare in isolamento:

“Mi dispiace per la mia famiglia e i miei amici, mi sento in colpa. Sono tutti negativi ma devono stare 14 giorni in quarantena e non potranno fare le vacanze”.

Sette ragazzi positivi dopo le vacanze in Croazia e Grecia

Il caso delle due padovane, purtroppo non è isolato.

Come riporta Il Resto del Carlino citato da Leggo, tre ragazze pesaresi sono state trovate positive anche loro dopo essere tornate da una vacanza in Croazia.

Stessa sorte per quattro 19enni della provincia di Arezzo che, come riporta La Nazione sempre citata da Leggo, sono tornati positivi invece da una vacanza in Grecia (fonte: Leggo, Corriere della Sera).