Coronavirus, palestre e centri sportivi. Quando riapriranno? A settembre (si spera)

ROMA – Quando riapriranno palestre e centri sportivi? La verità è che nessuno lo sa. Al momento c’è solo un orizzonte spostato oltre l’estate: settembre quindi. Ma niente di ufficiale. E’ solo più o meno chiacchiera.

Chiacchiera che più o meno ci dice: di sicuro ancora non è tempo per l’apertura di palestre e centri sportivi, di sicuro non sarà tempo neanche tra un mese, neanche tra due mesi e allora speriamo, speriamo che si potranno riaprire dopo l’estate. Settembre per l’appunto.

Chiacchiera a cui si aggiunge poi altra chiacchiera. Come saranno le palestre? Come ci si potrà allenare? La verità è che anche qui ancora nessuno lo sa. Ma è facile immaginare che comunque bisognerà mantenere le distanze e che bisognerà prendere tutte le precauzioni possibili.

Più di questo è difficile dire. Più di questo è difficile ipotizzare. C’è una commissione, commissione addetta alla Fase 2 e altro non bisogna fare che aspettare notizie da lì. Avere pazienza e aspettare.

Nel frattempo, per chi può, per allenarsi ci sono i terrazzi, ci sono i giardini, ci sono le camerette e ci sono i salotti e i corridoi. Magari, sempre per chi può, seguendo qualche lezione online. (Fonte: Il Corriere dello Sport).