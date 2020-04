Coronavirus, le palestre riapriranno a maggio? Il ministro Spadafora: “Stiamo lavorando a un protocollo”

ROMA – Le palestre riapriranno a maggio? Forse.

“Stiamo lavorando al protocollo per la riapertura delle palestra, dei centri danza, di tutti i centri sportivi del territorio e lo sottoporremmo al comitato scientifico quanto prima affinché nel mese di maggio possano riaprire in sicurezza anche questi altri centri insieme agli sport di squadra, al calcio e a tutti gli altri”.

Queste le parole del ministro delle Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora.

Non sarà facile. Ovvio. Non sarà facile per i protocolli che si dovranno seguire e non sarà facile soprattutto dal punto di vista economico.

Quante sono le palestre che potranno permettersi di mettersi in regola?

Quante sono le palestre che, soprattutto, riusciranno ad aprire?

“Dobbiamo gradualmente consentire a tutti di riaprire – ha detto il ministro – e quelle strutture più piccole che non avranno le risorse per potersi mettere in regola con tutte le misure sanitarie, dovranno essere aiutate con un fondo che io sto creando nel decreto che nei prossimi giorni ci auguriamo di approvare nel consiglio dei ministri”.

Quindi ora non resta che aspettare. Non resta che aspettare protocolli e non resta che aspettare questo fondo per la riapertura.

Le palestre riapriranno a maggio? Forse. (Fonte: La7).