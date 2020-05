BOLOGNA – La paziente 1 di Bologna del coronavirus è guarita dopo 75 giorni e ora potrà tornare a casa.

Bianca Dobroiu, modella di 22 anni e prima contagiata dal covid-19 a Bologna, era diventata un caso.

Per 75 giorni la giovanissima modella è risultata positiva al coronavirus.

“Questi due mesi sono sembrati anni infiniti”, ha detto la paziente 1 al Resto del Carlino.

“Ma basta: oggi anche io posso dire di aver sconfitto il Coronavirus”, ha aggiunto la giovane.

Il 9 maggio per lei è stato un giorno felice, quello in cui il medico le ha finalmente comunicato la negatività al covid-19.

La Dobroiu era risultata positiva al coronavirus ed era stata ricoverata all’ospedale Sant’Orsola.

Poi il 5 marzo era stata dimessa, dato che non presentava sintomi.

Il 18 aprile la doccia gelata: per due volte consecutive il tampone per il coronavirus risultava ancora positivo.

Solo dopo 75 giorni i medici le hanno comunicato che ha sconfitto il virus.

La Dobroiu è finalmente guarita e potrà tornare a casa.

Per lei sono previsti ulteriori prelievi in ospedale, per continuare il monitoraggio.

“Mi hanno detto che devono capire meglio la mia situazione”, spiega la paziente 1 di Bologna.

“Sono stati due mesi di inferno”, aggiunge dopo un calvario lunghissimo.

La giovane paziente 1 però ha le idee chiare su quale sarà la prima cosa che farà ora che è guarita.

“Una passeggiata, non mi ricordo più nemmeno cosa si prova”, conclude. (Fonte: ANSA)