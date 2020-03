Coronavirus, ritira la pensione e l spende per pagare la spesa a 25 famiglie in difficoltà (foto Ansa)

ROMA – Un pensionato di San Salvo in provincia di Chieti hapagato la spesa a 25 famiglie in difficoltà utilizzando i soldi della sua pensione. Antonio di Biase è noto in paese con il nome di Biagino: dopo aver ritirato la pensione ha contattato i volontari della Protezione civile Arcobaleno che si sono subito attivati facendosi consegnare dall’ufficio delle Politiche sociali del Comune una lista di famiglie meno abbienti e messe in difficoltà dall’emergenza Covid-19.

Nel giro di qualche ore, Di Biase insieme ad un amico, il Carabiniere Raffaele Caterino, ha acquistato generi alimentari (frutta, olio, carne, pasta, zucchero, latte, verdura, scatolame vario) e lo ha sistemato nelle buste dei volontari che li hanno consegnati alle famiglie di San Salvo. Queste ultime hanno ovviamente apprezzato il gesto generoso e inaspettato del loro concittadino.

Fonte: Leggo