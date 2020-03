PIACENZA – Al tragico conteggio piacentino dei decessi da Coronavirus si è aggiunto Massimo Burgazzi, 59 anni, avvocato e in passato amministratore pubblico, morto all’ospedale di Parma.

Molto conosciuto nel foro piacentino, dal 1998 al 2002 era stato capogruppo in consiglio comunale a Piacenza per Forza Italia, nonché consigliere di amministrazione dell’azienda di trasporto pubblico Tempi spa. Lascia la moglie e due figli.

Il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, in quarantena dopo essere risultata positiva al tampone, ne ricorda “la personalità brillante e la capacità di coinvolgimento, che aveva messo a servizio della comunità piacentina scegliendo di affiancare, all’attività professionale per la quale era conosciuto e stimato, anche l’impegno nell’assise cittadina”.

Tommaso Foti, deputato di Fratelli d’Italia, piange il compagno di scuola al Liceo scientifico Respighi e ricorda che “nella passione per la politica non ha mai perso la signorilità che gli era propria”.

“L’infezione da Coronavirus – è intervenuto anche il commissario provinciale di Forza Italia Gabriele Girometta – ci ha portato via in una sola giornata due stimati professionisti con una passata e presente passione per la politica a servizio dei cittadini. Alla notizia della scomparsa dell’attuale consigliere Comunale a Piacenza Nelio Pavesi, arrivata in mattinata, si è aggiunta nel pomeriggio quella di Massimo Burgazzi […] La politica piacentina perde un uomo di indubbio valore sia dal punto di vista della preparazione che umano, ma soprattutto un consigliere comunale che voleva bene alla città”. (fonte ANSA9