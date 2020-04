PIACENZA – Ha molestato i clienti in fila davanti ad un supermercato a Piacenza, prima non rispettando le distanze di sicurezza, poi saltando la fila. Infine si è scagliato contro l’addetto alla sicurezza e gli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto costretti ad utilizzare lo spray urticante per bloccarlo. Protagonista un trans di nazionalità brasiliana, che si trovava in compagnia del compagno 60enne del posto.

Come riporta Il Giornale, la coppia ha iniziato a creare i primi problemi rifiutandosi di rispettare la distanza di sicurezza prevista dalle norme anti Coronavirus. Ripresi da alcuni dei clienti in coda, hanno addirittura cercato di passare avanti a tutti per poter accorciare i tempi di permanenza.

A quel punto è interventuta la guardia giurata di servizio del supermercato. Un tentativo inutile. Il trans ha iniziato a dare in escandescenze ed a insultare l’addetto alla sicurezza, costringendolo a contattare le forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse. Al loro arrivo, gli agenti della questura di Piacenza sono stati investiti di minacce ed insulti da parte dello straniero che, inoltre, è salito sul tettuccio di un’auto ferma in sosta.

Il brasiliano, per di più ubriaco, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Quando gli agenti si sono avvicinati a lui con l’intenzione di farlo salire a bordo dell’auto di servizio, sono stati aggrediti con pugni, calci e sputi. I poliziotti a quel punto si sono visti costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino per fermarlo.

Il brasiliano, oltre che ad essere sanzionato per aver violato le norme anti Coronavirus col suo compagno, è stato anche denunciato per ubriachezza molesta, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Una volta uscito dalla questura, si è spogliato ed ha iniziato ad insultare e minacciare i passanti. (fonte IL GIORNALE)