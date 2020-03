SALERNO – Un pediatra è risultato positivo al coronavirus nel comune di Pollica, in provincia di Salerno. Una famiglia che ha un neonato, l’unico nel comune, è stata messa in quarantena. A confermare la notizia è stato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.

Il medico pediatra era assente dal comune da circa 10 giorni, spiega il sindaco Pisani, ma la famiglia di 5 persone con l’unico neonato nel territorio è stata posta in quarantena. Pisani spiega di “aver provveduto, con l’intervento del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, solo a formalizzare le azioni previste in caso di contatto con le persone contagiate dal Covid-19, ma già avviate dal 13 marzo, appena abbiamo appreso del potenziale contagio della pediatra”.

Il sindaco ha anche sottolineato come “nel territorio comunale, visto l’ultimo contatto avvenuto il 6 marzo scorso, sono state poste in quarantena, fino al prossimo 19 marzo, 5 persone dello stesso nucleo familiare, tutte collegate all’unico neonato che vive attualmente nel comune di Pollica. Nessuno di loro presenta sintomi. A queste, si aggiunge il monitoraggio di un’altra persona. Non ci sono altri motivi di preoccupazione”.

(Fonte AGI)