ROMA – Sei medici del Policlinico Umberto I di Roma sono positivi al coronavirus. I sei sarebbero risultati positivi al tampone dopo aver visitato centinaia di pazienti.

Secondo quanto scrive Roma Fanpage, ad aver contratto il Covid-19 sarebbe l’oncologo Enrico Cortesi, un suo collega, tre studenti specializzandi del dipartimento di Oncologia B e un dirigente che fa capo a un altro dipartimento.

Secondo Fanpage tutti attualmente si trovano in isolamento, in quarantena presso le proprie case. Si sta provvedendo ad avvisare tutti coloro che sono venuti a contatto con i sei medici per appurare eventuali contagi.

Uno scenario analogo a Napoli: anche qui il virologo Ivan Gentile, responsabile dell’Unità operativa complessa di malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II, è positivo al coronavirus. “Non ho avuto alcun genere di contatto né comportamenti a rischio”, spiega il Prof. Gentile “è la prova evidente che ormai il virus sta circolando nei luoghi più banali e comuni”, ha detto a Napoli Fanpage.

Anche Gentile è in quarantena a casa. Sono state avviate le procedure di sanificazione dell’istituto di malattie infettive all’interno del Policlinico. Oltre al professor Gentile risulta contagiata anche un suo collaboratore. (Fonti: Roma Fanpage, Napoli Fanpage)