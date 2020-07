In Veneto otto casi positivi da Covid. Ad identificarlo la Ulss 6 Euganea di Padova: le persone hanno partecipato ad una commemorazione funebre.

In Veneto casi in aumento se pur di poche unità, a causa di una commemorazione funebre organizzata per una persona morta in Camerun a febbraio.

La cerimonia è stata organizzata sabato 4 luglio dalla comunità camerunense di Padova.

La commemorazione, avvenuta in un’area limitata di un parco pubblico, ha coinvolto circa 200 persone ed è durata qualche ora.

Il personale dell’Ulss ha disposto l’isolamento degli otto positivi, ha fatto i tamponi sui contatti stretti già identificati e ha inoltrato la comunicazione al Prefetto e al presidente della Conferenza dei sindaci per raggiungere il maggior numero di partecipanti.

Le persone che hanno preso parte alla commemorazione sono invitate a chiamare il numero verde dell’Ulss o richiedere via mail il tampone. I

rischi di contagio sussistono – precisa l’Azienda sanitaria – solo per i contatti stretti della comunità camerunense e non per eventuali contatti occasionali.

Coronavirus, positive 21 persone tornate da Africa e Asia

Aumenta di 21 casi la contabilità giornaliera del Coronavirus in Veneto, che porta a 19.441 il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia.

Gli attuali casi positivi sono 438, +11 rispetto a 24 ore fa, secondo quanto riporta il bollettino regionale.

Sono sempre i contagi dall’estero a preoccupare, con un cluster individuato ieri proveniente dal Kosovo e altri casi provenienti da Africa e Asia.

I soggetti in isolamento fiduciario sono 1.489, 67 in più rispetto a ieri. Due i deceduti in più, che portano il totale a 2.043, di cui 1.436 (stabile) negli ospedali.

Nei reparti ordinari sono ricoverati 129 pazienti,(+3) di cui 30 (+1) sono positivi; nelle terapie intensive vi sono 9 ricoverati (+1) con 2 positivi (invariato) (fonte: Ansa).