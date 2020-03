PAVIA – Gianpiero Bellinzona, il comandante della Polizia locale di Stradella, in provincia di Pavia, è risultato positivo al Coronavirus e dal weekend l’intero comando è stato messo in quarantena per due settimane, come prevedono i protocolli per prevenire il contagio da Coronavirus, a partire dall’ultimo contatto che hanno avuto con il comandante, dall’Ats di Pavia. Sono otto gli agenti coinvolti.

“Voglio ringraziare l’amministrazione comunale e la polizia locale di Broni per la loro disponibilità che ci ha permesso di lasciare sguarnita la vigilanza della città solo per poche ore – afferma il vicesindaco della cittadina Dino Di Michele -. In giunta abbiamo anche deliberato la sosta gratuita da domani fino al 25 marzo per facilitare chi deve recarsi in farmacia o ad acquistare beni di prima necessità”. (fonti AGI e LA PROVINCIA PAVESE)