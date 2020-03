Coronavirus Milano, 48enne positivo non rispetta la quarantena: trovato in strada e denunciato (Foto archivio Ansa)

MILANO – Lo hanno trovato a girovagare in strada nonostante fosse risultato positivo al coronavirus. Per questo un 48enne di origini egiziane è stato fermato e denunciato mercoledì pomeriggio dagli agenti della squadra mobile di Milano.

L’uomo è stato sorpreso dalla polizia in piazzale Loreto: si aggirava indisturbato nonostante avesse ricevuto dall’ospedale l’obbligo di mantenere l’isolamento totale dopo il ricovero per Covid 19.

Con sé e non aveva con sé nemmeno l’autocertificazione prevista dal decreto governativo. Gli agenti hanno quindi proseguito i controlli e appurato che era stato da poco dimesso da un ospedale di Milano in quanto risultato positivo al virus, ma era sottoposto all’obbligo di quarantena in casa.

Accertato inoltre che parlava benissimo l’italiano, i poliziotti hanno certificato come la sua inosservanza fosse volontaria. In base alle norme in vigore fino a ieri, l’uomo è stato denunciato ex articolo 650 del codice penale per inosservanza del provvedimento dell’autorità. Con le nuove disposizioni avrebbe potuto rischiare l’arresto.

Fonte: Agi