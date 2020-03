ROMA – La tensione durante l’emergenza coronavirus a Pozzuoli è alta in questi giorni. Dopo l’intervento dei carabinieri per disperdere la festa organizzata tra i palazzi con circa 50 persone, ora dai balconi la gente minaccia le forze dell’ordine. Affacciati in finestra, hanno gridato ai carabinieri: “Non possiamo mangiare, ma sappiamo uccidere la gente”.

Come riporta il sito Giornalettismo, dopo un intervento dei carabinieri a Pozzuoli con due vetture per far rispettare le disposizioni sul coronavirus è partito un comizio in cui si attaccavano e minacciavano i militari dai balconi. Un uomo attrezzato con altoparlante e microfono ha iniziato a gridare: “Non possiamo mangiare, allora non avete capito: dobbiamo scendere a fare le rapine e uccidere la gente? Noi sappiamo uccidere la gente”.

Nonostante il governo abbia stanziato fondi per questo periodo di emergenza del coronavirus, l’accesso agli aiuti è ancora in sospeso e la quarantena inizia a pesare, con il timore di rivolte sociali in diverse aree del Paese. Al momento si tratta di minacce, ma il timore che dalle tensioni possano nascere anche casi concreti di violenta comincia ad essere forte.

(Fonte Giornalettismo e YouTube/Cronaca Flegrea)