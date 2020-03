ROMA – Per far fronte all’emergenza coronavirus i prefetti potranno requisire hotel o altri immobili idonei per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. E’ una delle misure previste nella bozza di decreto del governo Conte.

Il capo della Protezione civile potrà inoltre requisire in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, “presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché beni mobili di qualsiasi genere”, per fronteggiare l’emergenza. Sono previsti indennizzi.

Per lo stesso motivo le strutture sanitarie private, accreditate e non, dovranno mettere a disposizione il personale sanitario, i locali e le apparecchiature. Le prestazioni saranno remunerate dalle regioni con una somma di denaro a titolo di indennità.

Presidi sanitari straordinari anche per il servizio sanitario militare. Lo prevede la bozza del decreto anti-coronavirus all’esame del pre-consiglio dei ministri che evidenzia la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l’arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. (Fonte: Ansa)