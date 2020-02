MILANO – Prima bimba in Italia contagiata da Coronavirus. La piccola, di 4 anni, vive a Castiglione d’Adda, uno dei dieci comuni della provincia di Lodi che rientrano nella zona rossa. Il contagio potrebbe essere avvenuto all’ospedale di Codogno, nei giorni del ricovero del 38enne considerato il paziente 1 del focolaio lombardo.

La bimba, che al momento ha manifestato una forma lieve di influenza, sta bene ed è confinata in casa. Il paesino, di circa 4 mila abitanti, è attualmente il più colpito dal virus: più di 40 i contagi finora accertati.

Intanto il coronavirus continua a colpire i più fragili: sale a undici il conto delle vittime. Anche i quattro morti di martedì sono anziani (tre in Lombardia e uno in Veneto); 328 i positivi, circa cento in più del giorno precedente. E, proveniente dalle aree-focolaio del Nord, il contagio arriva al Sud, in Sicilia ed in altre 2 regioni, Liguria e Toscana, e forse in una terza, le Marche.

Al quinto giorno dopo la scoperta del primo caso di positività autoctona al Covid-19, il bollettino vede sempre la Lombardia al primo posto, con 240 contagiati; segue il Veneto (45), l’Emilia Romagna (26), Piemonte (3), Lazio (3), Sicilia (3), Toscana (2), Liguria (2) e Alto Adige (1). Nelle Marche è risultato positivo un campione proveniente dalla provincia di Pesaro e che sarà inviato allo Spallanzani: solo all’esito di questo secondo controllo si potrà stabilire se si tratta di un nuovo caso di coronavirus. In tutto i pazienti ricoverati con sintomi sono 114, 35 in terapia intensiva, mentre 162 si trovano in isolamento domiciliare. Una persona è guarita. Eseguiti 8.623 tamponi. Sul primo morto veneto, Adriano Trevisan, la procura di Padova ha aperto un fascicolo per accertare se siano state rispettate le linee guida sul trattamento della malattia.

Fonte: Corriere