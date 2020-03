Coronavirus, primo caso in Molise: è 60enne di Montenero Bisaccia

CAMPOBASSO – Accertato il primo caso di Coronavirus nel Molise. Oggi, lunedì 2 marzo, è stato diagnosticato il contagio ad una donna di 60 anni, di Montenero di Bisaccia (Campobasso), che avrebbe contratto il virus in Campania. La donna, ieri, ha telefonato ai numeri di emergenza e, subito dopo, sono scattate le misure di prevenzione e il prelievo del tampone. La paziente è ricoverata al ‘Cardarelli’ del capoluogo. Le sue condizioni di salute sono discrete.

Un ulteriore test sul tampone prelevato sarà effettuato dallo Spallanzani di Roma. La famiglia della paziente è stata posta in isolamento per controllare eventuali contagi. Intanto, il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, ha chiuso le scuole e gli uffici pubblici della città a scopo precauzionale, per sanificare i locali.

Oms: “Il virus si può contenere. Ancora non è pandemia”

“Contenere il Covid19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi. Con misure precoci e aggressive, possono interrompere la trasmissione”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Stiamo monitorando la situazione ogni momento di ogni giorno e analizzando i dati – ha aggiunto -. L’Oms non esiterà a descrivere questo coronavirus come una pandemia se questo è ciò che i dati suggeriranno”. (fonti ANSA – AGI)