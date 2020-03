ROMA – Un paziente sardo è risultato positivo al coronavirus. E’ il primo caso nell’isola. La conferma della diagnosi – fa sapere la Regione Sardegna che ha ufficializzato la notizia – avverrà dopo la verifica del tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità. L’uomo è ricoverato attualmente in un ospedale di Cagliari.

Il contagiato è un imprenditore cagliaritano di circa 40 anni. Secondo quanto si apprende, l’uomo era stato a Rimini oltre una settimana fa per una fiera. In questo momento si trova ricoverato all’ospedale Santissima Trinità a Cagliari, dove è entrato ieri mattina presto dopo giorni di febbre persistente. Si attende – come fa sapere la Regione Sardegna – la verifica del tampone da parte dell’Istituto superiore di Sanità. L’uomo è il primo contagiato nell’Isola, ma non il primo sardo. Un altro è risultato positivo al virus la scorsa settimana ma si trova in Lombardia.

“La situazione – fa sapere la Regione Sardegna – è sotto controllo e le strutture sanitarie regionali rimangono operative per fare fronte ad ogni evenienza. Ad oggi nessuna delle persone sottoposte a vigilanza è in una condizione tale da destare allarme”.

Coronavirus, scuole chiuse e scuole aperte: la mappa. Nella zona rossa stop fino all’8 marzo

Coronavirus. Questo il quadro delle aperture e chiusure delle scuole e dei provvedimenti adottati secondo quanto ha stabilito il Secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato domenica sera.

In Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, nelle province di Pesaro-Urbino e Savona l’attività didattica è sospesa fino all’8 marzo. Restano chiuse le scuole nei Comuni della cosiddetta “zona rossa”.

Regione Lombardia

Scuole chiuse nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova dei Passerini.

Regione Veneto

Vò Euganeo.

Liguria e Piemonte

Liguria (fatta eccezione per l’area di Savona dove la chiusura delle scuole durerà fino all’8 marzo) e Piemonte hanno comunicato che le attività didattiche sono sospese fino a mercoledì 4 marzo.In

Friuli Venezia Giulia

La sospensione delle attività didattiche è stata prevista fino al giorno 8 marzo. Lo stabilisce, intervenendo su università e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i servizi educativi dell’infanzia, un’ordinanza alla firma del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. (fonte Ansa)