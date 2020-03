Coronavirus, primo morto a Roma all’ospedale San Giovanni

ROMA – Una paziente cardiopatica di 87 anni, risultata positiva al coronavirus al primo test effettuato due giorni fa, è deceduta all’ospedale San Giovanni di Roma oggi, 5 marzo. “Stante il complesso quadro clinico è possibile affermare che la donna sia deceduta ‘con’ il COVID-19 e non a causa dello stesso”, precisa l’ospedale.

La paziente cardiopatica, che si trovava al San Giovanni dal 17 gennaio, è stata ricoverata in più di un reparto. Infine, vista la gravità della situazione e con il sopraggiungere della crisi respiratoria stante i permanere dell’infezione causata dall’endocardite, è stata trasferita in Terapia intensiva dove è deceduta. Dopo il primo tampone positivo ora è attesa la conferma dell’Istituto superiore di sanità.

Sempre a Roma, questa mattina una seconda persona è risultata positiva al San Filippo Neri: si tratta di un paziente oncologico ricoverato in rianimazione all’ospedale Spallanzani. L’uomo, che aveva già un quadro clinico compromesso, si è presentato il 3 marzo al pronto soccorso del San Filippo Neri perché soffriva di difficoltà respiratorie: ricoverato in rianimazione, è risultato positivo al test per il Covid-19.

I medici e gli infermieri entrati in contatto con lui si trovano ora in quarantena nelle loro abitazioni. "All'interno del San Filippo Neri sono state attivate tutte le misure previste per garantire la sicurezza e individuare eventuali altri pazienti e operatori con cui può essere entrato in contatto, per adottare le misure conseguenti. In via precauzionale e fino alla fine della valutazione, alcuni operatori non sono in servizio, ma in isolamento domiciliare". Così in un comunicato l'Assessorato alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio e la Asl Roma 1.