Coronavirus, la Procura di Padova apre fascicolo sulla morte di Adriano Trevisan

ROMA – La Procura di Padova ha aperto un fascicolo — senza indagati né ipotesi di reato — sulla morte di Adriano Trevisan, 78 anni, morto a causa del coronavirus il 22 febbraio scorso nell’ospedale di Schiavonia, nella Bassa Padovana. Sono state chieste all’ospedale le cartelle cliniche del paziente per accertare se le linee guida rispetto alla malattia, dalla sua diagnosi e al contenimento del contagio, siano state rispettate.

“Si tratta di un fascicolo modello 45 – spiega il capo della Procura Antonino Cappelleri -. Non ci sono indagati né ipotesi di reato, si sta solo cercando di capire tutti i passaggi che hanno portato al decesso del paziente, e se diagnosi e cure siano state tempestive e rispettose delle linee guida imposte in casi come questi”.

I casi in Veneto.

Sono saliti a 45 i casi confermati di positività al Coronavirus in Veneto. Ne da’ notizia la Regione Veneto, con l’ultimo report in cui è incluso il caso dell’anziana deceduta stasera a Treviso, che porta a due il numero di vittime in regione. Il cluster di Vo’, focolaio dell’infezione, registra 33 casi confermati (tra cui una vittima). Vi sono poi 4 casi nel cluster di Mirano, 4 in quello di Venezia, e 4 casi di contagiati (tra essi l’anziana deceduta stasera a Treviso) ancora da associare ad un cluster preciso.