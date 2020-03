Coronavirus, la proiezione: picco contagi già raggiunto, contenimento entro il 6 maggio

ROMA – In Italia si raggiungeranno i 102.500 positivi per coronavirus e si riuscirà a contenere il virus entro il 6 maggio.

La proiezione è dalla società di ingegneria Italconsult. Società che ha fatto le pulci alla pandemia, analizzando i contagi in Italia e confrontandoli con la Cina. A scrivere della ricerca è il Messaggero (qui il link).

Il picco dei contagi, spiegano gli esperti, c’è già stato, ed è stato raggiunto il 21 marzo con 6.557 positivi.

I contagi giornalieri, secondo la proiezione, arriveranno a un valore al di sotto dei mille intorno al 6 aprile e al di sotto dei 100 entro un mese a partire da oggi.

Secondo la ricerca le restrizioni sono scattate “con almeno 10 giorni di ritardo” e “purtroppo in step successivi”. Inoltre, la paura delle restrizioni “ha causato il panico e lo spostamento di migliaia di persone dalla zona contaminata verso altre aree del Paese”. Questa movimentazione delle persone positive “a partire dal 9-11 marzo, continuata per alcuni giorni, ha causato nei giorni successivi un rallentamento della curva di decrescita e, purtroppo, un incremento non controllato dei contagiati”.

Secondo la ricerca gli interventi del Governo sono stati posti in essere in Italia quando già il coronavirus era “estremamente presente nel territorio” e ha causato un effetto, sulla gravità e sulla mortalità “di gran lunga superiore a quello “dichiarato” in Cina” con 82.000 contagiati e 3.200 morti.

“La differenza tra Cina e Italia è anche questa – scrive il Messaggero – Mentre Pechino è intervenuta con azioni restrittive quando il numero dei contagi era arrivato a 1.130, Roma l’ha fatto solo una volta arrivata a quota 10.000”.

Fonte: Il Messaggero.