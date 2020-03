ROMA – Quattro italiani su dieci sono corsi al supermercato per fare una scorta di viveri dopo il lockdown annunciato dal Governo per contrastare l’epidemia da coronavirus. Una paura ingiustificata, visto che le riserve alimentari non mancano.

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, si è registrato inoltre un aumento dell’11% degli italiani che hanno fatto la spesa online e del 7% di quanti che hanno chiesto consegna a domicilio. Con forti ritardi nelle consegne online e lunghe attese in rete, con app e siti rallentati se non fermi.

Gli italiani nella loro spesa hanno privilegiato gli alimenti alla base della dieta mediterranea ma anche i prodotti in scatola, per prepararsi a non fare la spesa tutti i giorni. La farina ha fatto un balzo dell’80% rispetto alla media del periodo ed è stata il prodotto più acquistato. Molto comprata anche la carne in scatola, con un aumento del 60% e i legumi in scatola con un balzo del 55%.

A finire nel carrello della spesa sono stati soprattutto la pasta con un +51% e il riso con un +39% ma si registra una crescita del 39% anche per le conserve di pomodoro mentre le vendite dello zucchero salgono del 28%, quelle dell’olio di oliva del +22%, il pesce surgelato del 21% e il latte Uht (latte a lunga conservazione) del 20%, nel periodo dal 24 febbraio all’8 marzo, sulla base delle vendite del mondo Coop. (fonte PUNTARELLA ROSSA)