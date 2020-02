ROMA – Le vittime da coronavirus in Italia aumentano a undici, mentre il numero di contagiati sale a 322. E il governo mette a punto una ordinanza che prevede la quarantena per tutti gli italiani che si spostano dalle zone focolaio del Nord Italia ad altre zone.

La bozza della nuova ordinanza del governo per far fronte all’emergenza coronavirus, riferisce l’Ansa, prevede che tutti coloro che sono stati negli ultimi 14 giorni nelle zone ‘focolaio’ italiane, ovvero nei 10 Comuni lombardi zona rossa e a Vo’ Euganeo (Padova), devono comunicarlo alla Asl che dispone la “sorveglianza sanitaria” e “l’isolamento fiduciario” nella propria abitazione.

Una volta disposta la permanenza domiciliare, l’Asl informa il medico di base e l’Inps e rilascia una dichiarazione in cui si spiega che “per motivi di sanità pubblica” il paziente “è stato posto in quarantena”.

Agli operatori sanitari spetta il compito di accertare le condizioni delle persone in isolamento, informandoli sui sintomi e sulle caratteristiche del virus, misurando la febbre e facendo verifiche quotidiane. In caso di sintomi, la persona in quarantena deve avvisare immediatamente la Asl, indossare la mascherina, stare lontano dagli altri familiari e rimanere nella sua stanza fino al trasferimento in ospedale.

Intanto, oltre al numero delle vittime, aumenta anche il numero dei contagiati: in tutta Italia sono ormai 322, e non solo al Nord. In Sicilia i nuovi casi sono aumentati a tre. Tutti fanno parte di una comitiva di turisti arrivati dalla Lombardia.

Le ultime vittime sono in Lombardia e in Veneto: si tratta di un uomo di 84 anni di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anno di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi, e una donna di 76 anni morta all’ospedale di Treviso.

Ma sono italiane anche il quarto caso registrato in Spagna, una donna italiana di 36 anni residente a Barcellona appena rientrata dall’Italia, e sono italiani, provenienti da Bergamo, anche i due contagiati registrati in Tirolo. La coppia, attualmente in quarantena in un ospedale di Innsbruck, era arrivata in Tirolo in auto la settimana scorsa. (Fonte: Ansa)