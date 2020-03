Coronavirus, quattro pazienti trattati con il Tocilizumab escono dalla rianimazione

ROMA – Quattro pazienti che erano in rianimazione a Napoli per coronavirus sono stati estubati oggi, dopo essere stati trattati con il Tocilizumab.

Lo racconta Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell’ospedale Cotugno di Napoli, che ha dato il via alla cura insieme al collega Paolo Ascierto del Pascale. “I quattro erano tutti in terapia intensiva covid19 al Monaldi – spiega Montesarchio – e hanno reagito molto bene al farmaco, migliorando nettamente in pochi giorni”.

Uno dei quattro pazienti è del 1993, gli altri tre sono del 1963, del 1964 e del 1969.

Fonte: La Repubblica.

Coronavirus, Borrelli: “Ci sono altri 10 contagiati per ogni contagiato ufficiale”

Ci sono 10 contagiati non ufficiali per ogni contagiato ufficiale. Non sarebbero quindi 60mila circa i contagiati, fin qui, da coronavirus, ma 600mila circa quindi. A dirlo è il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che, in un’intervista a Repubblica spiega che “il numero dei casi lombardi è stato subito soverchiante” e “fin dall’inizio, va detto, ci sono stati comportamenti pubblici che hanno alimentato il problema nazionale”. Come nel caso “della comitiva del Lodigiano che il 23 febbraio è andata a Ischia portando il contagio sull’isola”.

La Protezione civile, dice Borrelli, “ha bisogno di rapidità” perché “non siamo burocrati, ma come si diceva nel 1915, volontari del Regno che devono godere della fiducia dei governanti e della nazione”. Poi aggiunge: “Sulle mascherine siamo arrivati tardi”.

Il numero dei contagiati.

Alla domanda su quanti siano davvero i contagiati, 63 mila o di più, Borrelli risponde che “il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile” e che “ciò che porterebbe la quota a un numero impressionante di 600 mila”.

Ma allora, ha senso continuare a dare i dati sul numero dei positivi ogni giorno alle 18? All’interrogativo il capo della Protezione Civile dice: “Mi sono posto anch’io il problema e ricevo molte mail che mi chiedono di fermarci. Possono essere dati imperfetti – prosegue Borrelli – ma dal primo giorno ho assicurato che avrei detto la verità, è un impegno che ho preso con il Paese”. Poi aggiunge: “Se ora ci fermiamo ci accuserebbero di nascondere le cose”.

Fonte: La Repubblica.