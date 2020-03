Coronavirus, la raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez raggiunge i 3 milioni

ROMA – La raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez per aiutare la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano – a dura prova per via dell’emergenza coronavirus – ha raggiunto i 3 milioni di euro in 24 ore.

In tanti, in queste ore, i vip che hanno rilanciato e hanno partecipato all’iniziativa. L’elenco è davvero lungo: Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti, Paulo Dybala, Emma, Arisa, Alessandra Amoroso, Mahmood, Diodato a Tomaso Trussardi, Alberto Cerri, Belen Rodriguez, Laura Chiatti, Fiammetta Cicogna e anche Dualipa.

“In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario – si legge nell’appello – possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente.

Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:

– Ventilatori

– Dispositivi di ventilazione non invasiva

– Monitoraggio emodinamico

– Monitor

Anche una piccola donazione può fare la differenza.

Siamo in stretto contatto con i medici dell’ospedale San Raffaele di Milano. I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva”.

Questo il link per aderire all’iniziativa.