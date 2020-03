Coronavirus, Raggi: “Ho chiesto alla Regione di allungare orario supermercati”

ROMA – “Abbiamo voluto monitorare l’impatto, a 48 ore di distanza dall’ordinanza della Regione Lazio che riduce l’orario di apertura dei supermercati. Abbiamo visto file fuori da questo tipo di negozi. Per questo, una volta verificato che non funziona bene, mi sono permessa di scrivere alla Regione Lazio per chiedere di estendere l’orario di apertura dei supermercati. Al tempo stesso ho chiesto che chi lavora in questi negozi sia dotato di tutti i dispositivi di protezione perché mi dicono che ancora non è così ovunque”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervistata da Radio Radio.

La Raggi ha poi lanciato un allarme legato sempre all’emergenza coronavirus: “Non è il caso di Roma, ma ci sono alcuni Comuni che, tra un paio di mesi, non avranno più liquidità in cassa per pagare i dipendenti, per questo stiamo chiedendo al governo strumenti di sostegno degli enti locali”.

F0nte: Agi