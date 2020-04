Coronavirus, non si ferma all’alt e con lo scooter va contro un carabiniere

ROMA – Per due volte non solo non si è fermato all’alt dei carabinieri della Stazione Roma Trionfale ma ha anche intenzionalmente urtato con lo scooter su cui viaggiava uno dei militari che stava svolgendo un posto di controllo. Lo stesso militare, benché contuso, è riuscito comunque a bloccarlo dopo un breve inseguimento.

E’ accaduto a Roma nel pomeriggio di lunedì. Protagonista un 26enne romano che è stato quindi denunciato, in stato di libertà, per lesioni e resistenza a un pubblico ufficiale, oltre che essere sanzionato per aver violato il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Il carabiniere contuso è stato medicato presso il pronto soccorso dell’ospedale S. Camillo, con prognosi di pochi giorni.

Dall’inizio della quarantena forzata ci sono state in tutta Italiaall’incirca 200mila multe. Si tratta di 200mila persone che hanno violato i divieti anti-contagio e che nonostante le norme per bloccare la propagazione del coronavirus sono uscite per strada a piedi o in auto per fare un qualcosa di non essenziale. Un dato alto, se si tiene presente che fa riferimento al periodo 11marzo-5aprile. Più nel dettaglio, dall’11 marzo al 4 aprile 2020 le forze di polizia e carabinieri hanno controllato 4.859.687 persone e 2.127.419 esercizi e attività commerciali. (Fonte Agi).